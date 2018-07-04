Дорого и бессмысленно: российские пивовары против маркировки напитка

В Союзе российских пивоваров (СРП) объяснили, почему введение обязательного маркирования напитка федеральными марками негативно скажется на российском рынке.

Маркирование приведет к сокращению числа производителей напитка, сообщает РИА Новости. Пивовары рассказали, что поправки Минфина к закону о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции являются нерентабельными. Маркирование - это чрезмерная и дорогостоящая мера надзора, которая может ударить не только по рынку хмельных напитков, но и по смежным отраслям производства.

СРП производит свыше 85 процентов пивоваренной продукции, число которой с 2007 года сократилось в России на 40 процентов, напомнили предприниматели и добавили, что новые меры приведут к окончательному упадку рынка.