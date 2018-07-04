Обустройство границы с Россией обойдется Эстонии в в 250 миллионов евро

Технадзор и расходы на содержание границы с РФ до 2026 года будет стоить Эстонии 70 миллионов евро. За ее обустройство налогоплательщики заплатят 250,3 миллиона.

Как пишет Virumaa Teataja, МВД Эстонии предложило правительству в полном объеме одобрить финансирование строительства и содержания границы и считать эти траты стратегической инвестиционной необходимостью, рассматривая их как приоритет на бюджетный период ЕС на 2021—2028 годы.

Ранее сообщалось, что в среду в Эстонию прибыл президент Италии Серджо Маттарелла. Он провел переговоры с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд, где та подлагодарила его за продление на год санкций в отношении России.