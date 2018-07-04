Мы в соц.сетях:
Виктория Скрипаль заявила, что ее двоюродная сестра Юлия чувствует себя хорошо

Виктория Скрипаль заявила, что ее двоюродная сестра Юлия чувствует себя хорошо

 Нечем жевать. Ярошенко написал Москальковой о пытках в тюрьме

Нечем жевать. Ярошенко написал Москальковой о пытках в тюрьме
«Нафтогаз» анонсировал возобновление ареста активов «Газпрома»

«Нафтогаз» анонсировал возобновление ареста активов «Газпрома»

Киев пригрозил России созданием Барнаульского и Мурманского полков

Киев пригрозил России созданием Барнаульского и Мурманского полков
Посол Франции: Возможно, Макрон приедет на ЧМ, если французы выйдут в ½ финала

Посол Франции: Возможно, Макрон приедет на ЧМ, если французы выйдут в ½ финала

 МЧС готово участвовать в спасении школьников из пещеры в Таиланде

МЧС готово участвовать в спасении школьников из пещеры в Таиланде
Виктория Скрипаль заявила, что ее двоюродная сестра Юлия чувствует себя хорошо

Виктория Скрипаль заявила, что ее двоюродная сестра Юлия чувствует себя хорошо

 Нечем жевать. Ярошенко написал Москальковой о пытках в тюрьме

Нечем жевать. Ярошенко написал Москальковой о пытках в тюрьме
«Нафтогаз» анонсировал возобновление ареста активов «Газпрома»

«Нафтогаз» анонсировал возобновление ареста активов «Газпрома»

Киев пригрозил России созданием Барнаульского и Мурманского полков

Киев пригрозил России созданием Барнаульского и Мурманского полков
Посол Франции: Возможно, Макрон приедет на ЧМ, если французы выйдут в ½ финала

Посол Франции: Возможно, Макрон приедет на ЧМ, если французы выйдут в ½ финала

 МЧС готово участвовать в спасении школьников из пещеры в Таиланде

МЧС готово участвовать в спасении школьников из пещеры в Таиланде
20:45   4 Июля 2018
Россия

Минкомсвязи внесло в правительство проект программы «Цифровая экономика»

Минкомсвязи внесло в правительство проект программы «Цифровая экономика»

Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков заявил, что его ведомство представило правительству предварительную версию проекта национальной программы «Цифровая экономика».

Напомним: программа «Цифровая экономика России» была утверждена российским правительством еще год назад, она предполагает нормативное урегулирование, кибербезопасность, образование кадров и формирование IT-инфраструктуры и исследовательских компетенций. В мае текущего года президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 1 октября представить по ряду направлений национальные программы, в том числе и программу «Цифровая экономика».

По словам Носкова, его ведомство предложило правительству рассмотреть предварительную версию программы, которую предстоит доработать в ближайшие месяцы. Об этом он рассказал журналистам, с которым пообщался на полях конференции «Цифровая экономика: Прорыв в будущее».

«В течение лета — начала осени программа будет дорабатываться. Идут дискуссии в рамках бюджетного процесса. С учетом этого тоже будут происходить корректировки», - пояснил министр.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #экономика #правительство #минкомсвязи #проект #общество #программа #цифровая экономика #поручение президента #константин носков
Самое читаемое
Восточный нефтегазовый форум открывается во Владивостоке

Восточный нефтегазовый форум открывается во Владивостоке

 Первый регулярный авиарейс Дамаск—Москва прибудет в среду, 23:05

Первый регулярный авиарейс Дамаск—Москва прибудет в среду, 23:05

 Мост на Сахалин могут начать строить в 2021 году

Мост на Сахалин могут начать строить в 2021 году

 Вена не намерена заключать с Берлином соглашение по беженцам в ущерб себе — Курц

Вена не намерена заключать с Берлином соглашение по беженцам в ущерб себе — Курц