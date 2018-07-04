Минкомсвязи внесло в правительство проект программы «Цифровая экономика»

Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков заявил, что его ведомство представило правительству предварительную версию проекта национальной программы «Цифровая экономика».

Напомним: программа «Цифровая экономика России» была утверждена российским правительством еще год назад, она предполагает нормативное урегулирование, кибербезопасность, образование кадров и формирование IT-инфраструктуры и исследовательских компетенций. В мае текущего года президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 1 октября представить по ряду направлений национальные программы, в том числе и программу «Цифровая экономика».

По словам Носкова, его ведомство предложило правительству рассмотреть предварительную версию программы, которую предстоит доработать в ближайшие месяцы. Об этом он рассказал журналистам, с которым пообщался на полях конференции «Цифровая экономика: Прорыв в будущее».