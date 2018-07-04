Мы в соц.сетях:
Виктория Скрипаль заявила, что ее двоюродная сестра Юлия чувствует себя хорошо

Виктория Скрипаль заявила, что ее двоюродная сестра Юлия чувствует себя хорошо

 Нечем жевать. Ярошенко написал Москальковой о пытках в тюрьме

Нечем жевать. Ярошенко написал Москальковой о пытках в тюрьме
«Нафтогаз» анонсировал возобновление ареста активов «Газпрома»

«Нафтогаз» анонсировал возобновление ареста активов «Газпрома»

Киев пригрозил России созданием Барнаульского и Мурманского полков

Киев пригрозил России созданием Барнаульского и Мурманского полков
Посол Франции: Возможно, Макрон приедет на ЧМ, если французы выйдут в ½ финала

Посол Франции: Возможно, Макрон приедет на ЧМ, если французы выйдут в ½ финала

 МЧС готово участвовать в спасении школьников из пещеры в Таиланде

МЧС готово участвовать в спасении школьников из пещеры в Таиланде
Виктория Скрипаль заявила, что ее двоюродная сестра Юлия чувствует себя хорошо

Виктория Скрипаль заявила, что ее двоюродная сестра Юлия чувствует себя хорошо

 Нечем жевать. Ярошенко написал Москальковой о пытках в тюрьме

Нечем жевать. Ярошенко написал Москальковой о пытках в тюрьме
«Нафтогаз» анонсировал возобновление ареста активов «Газпрома»

«Нафтогаз» анонсировал возобновление ареста активов «Газпрома»

Киев пригрозил России созданием Барнаульского и Мурманского полков

Киев пригрозил России созданием Барнаульского и Мурманского полков
Посол Франции: Возможно, Макрон приедет на ЧМ, если французы выйдут в ½ финала

Посол Франции: Возможно, Макрон приедет на ЧМ, если французы выйдут в ½ финала

 МЧС готово участвовать в спасении школьников из пещеры в Таиланде

МЧС готово участвовать в спасении школьников из пещеры в Таиланде
20:44   4 Июля 2018
Весь мир

МЧС готово участвовать в спасении школьников из пещеры в Таиланде

МЧС готово участвовать в спасении школьников из пещеры в Таиланде

Российские спасатели готовы принять участие в спасательной операции по спасению детей, заблокированных в затопленной таиландской пещере, сообщает пресс-служба МЧС.

По данным РИА Новости, сотрудники министерства будут сразу же направлены в Таиланд, если королевство оформит официальное обращение к российскому правительству. Спасатели готовы оказать помощь тайским коллегам.

Напомним, в заточении оказались 12 подростков и один взрослый человек. Участники местной юниорской футбольной команды и их тренер исчезли в субботу, 23 июня. Группа посещала семикилометровую пещеру Тхам Луанг, однако внезапное наводнение перекрыло выход и дети оказались в ловушке. Поисковая операция длилась 10 дней, когда ребят обнаружили они были живы, но сильно ослабели от голода. Врачи в меру возможности оказывают им помощь, а тайским спасателям предстоит вытаскивать школьников на поверхность.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#мчс #россия #школьники #политика #чп #общество #весь мир #таиланд #пещера
Самое читаемое
Восточный нефтегазовый форум открывается во Владивостоке

Восточный нефтегазовый форум открывается во Владивостоке

 Первый регулярный авиарейс Дамаск—Москва прибудет в среду, 23:05

Первый регулярный авиарейс Дамаск—Москва прибудет в среду, 23:05

 Мост на Сахалин могут начать строить в 2021 году

Мост на Сахалин могут начать строить в 2021 году

 Вена не намерена заключать с Берлином соглашение по беженцам в ущерб себе — Курц

Вена не намерена заключать с Берлином соглашение по беженцам в ущерб себе — Курц