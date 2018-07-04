МЧС готово участвовать в спасении школьников из пещеры в Таиланде

Российские спасатели готовы принять участие в спасательной операции по спасению детей, заблокированных в затопленной таиландской пещере, сообщает пресс-служба МЧС.

По данным РИА Новости, сотрудники министерства будут сразу же направлены в Таиланд, если королевство оформит официальное обращение к российскому правительству. Спасатели готовы оказать помощь тайским коллегам.

Напомним, в заточении оказались 12 подростков и один взрослый человек. Участники местной юниорской футбольной команды и их тренер исчезли в субботу, 23 июня. Группа посещала семикилометровую пещеру Тхам Луанг, однако внезапное наводнение перекрыло выход и дети оказались в ловушке. Поисковая операция длилась 10 дней, когда ребят обнаружили они были живы, но сильно ослабели от голода. Врачи в меру возможности оказывают им помощь, а тайским спасателям предстоит вытаскивать школьников на поверхность.