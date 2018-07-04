Стоимость оформления водительских прав не изменится

Оформление обычного водительского удостоверения, как и раньше, будет стоить две тысячи рублей, увеличения стоимости этой услуги не произойдет.

Об этом в среду вечером сообщает «Газета.Ru», ссылаясь на заявление своего источника в МВД.

Напомним: ранее, после того, как российский президент Владимир Путин, одобрил повышение пошлин на выдачу ряда документов, некоторые СМИ поспешили сообщить, что стоимость оформления водительских прав подскочит с 2 тысяч рублей до 3 тысяч рублей. Однако, по данным «Газеты.Ru» этого не произойдет, и обычные права розового цвета будут стоить привычные две тысячи рублей.

Издание отмечает, что согласно утвержденному главой государства закону, поправки были внесены в ту часть статьи 333 Налогового кодекса, где говорится о выдаче водительского удостоверения, но стоимость в 3 тысячи рублей указана для прав нового поколения - с чипом. А права старого образца, будут стоить, как и раньше – 500 рублей на бумажной основе, и 2000 рублей – пластиковые.

При этом в МВД уточнили, что в настоящее время нет возможности оформить водительские права нового поколения, и когда такая возможность появится пока неизвестно.