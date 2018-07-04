Музей рукописей Льва Толстого может открыться в Москве

В столице хотят открыть музей уникальных рукописных листов русского писателя Льва Толстого, сообщает гендиректор по развитию музея Толстого Фекла Толстая.

По ее словам, в фондохранилище музея хранятся свыше двух миллионов рукописного текста Толстого, такого масштабное собрание является единственным в мире. В связи с этим Толстая выступила в Минкульте с инициативой создания нового музея, который бы специализировался на рукописях автора. Гендиректор представила концепцию развития учреждения и сопроводила ее презентации о содержимом, которое скрыто от глаз посетителей в хранилище.

Она предложила открыть доступ к собранию подлинных записей Толстого и устраивать тематические выставки, а открытие нового пространства приурочить к празднования двухсотлетия автора.