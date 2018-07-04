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20:08   4 Июля 2018
Россия

Глава отдела СК задержан за 5-миллионную взятку в Петербурге

Глава отдела СК задержан за 5-миллионную взятку в Петербурге

Глава петербургского отдела СК арестован по факту получения взятки в размере пяти миллионов рублей, сообщает пресс-служба городского управления СК РФ.

Помимо офицера задержан предприниматель, который передал ему взятку. В отношении сотрудника СК и давшего взятку предпринимателя возбуждено уголовное дело по двум статьям: о получении взятки (6 часть статьи 290 УК РФ) и о посредничестве во взяточничестве (4 часть статьи 291.1 УК РФ).

Правоохранители предполагают, что предприниматель заплатил должностному лицу за изменение наказания против одного из сотрудников, дело которого находится в производстве СК. Таким образом, 5-миллионная взятка могла облегчить меру пресечения подозреваемого.

В данный момент оба фигуранта дела о взяточничестве находятся под арестом.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #ск рф #политика
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