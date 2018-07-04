Московский парк «Зарядье» запустил собственное мобильное приложение
Парк «Зарядье» запустил мобильное приложение, благодаря которому москвичи теперь могут удаленно приобрести билеты, посмотреть карту города, составить маршрут прогулки, а также узнать о готовящихся мероприятиях.
Приложение работает на русском и английском языках. Об этом в среду в своем микроблоге Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Напомним: Природно-ландшафтный парк «Зарядье», территория которого составляет десять гектаров и поделена на четыре ландшафтные зоны, был открыт для посетителей в 2017 году. Парк представляет из себя культурный центр, на территории которого работают музеи, лектории и выставочные залы.
#Зарядье запустило мобильное приложение на русском и английском языках. В нем есть интерактивная карта, возможность купить билеты и узнать о ближайших выставках, лекциях и концертах в парке. А еще маршруты для прогулок по столице.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 4 июля 2018 г.