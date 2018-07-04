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20:11   4 Июля 2018
Россия

Московский парк «Зарядье» запустил собственное мобильное приложение

Московский парк «Зарядье» запустил собственное мобильное приложение

Парк «Зарядье» запустил мобильное приложение, благодаря которому москвичи теперь могут удаленно приобрести билеты, посмотреть карту города, составить маршрут прогулки, а также узнать о готовящихся мероприятиях.

Приложение работает на русском и английском языках. Об этом в среду в своем микроблоге  Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Напомним: Природно-ландшафтный парк «Зарядье», территория которого составляет десять гектаров и поделена на четыре ландшафтные зоны, был открыт для посетителей в 2017 году. Парк представляет из себя культурный центр, на территории которого работают музеи, лектории и выставочные залы.

 

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Автор: Александр Люблинский
#москва #россия #собянин #общество #мобильное приложение #парк #зарядье
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