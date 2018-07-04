Московский парк «Зарядье» запустил собственное мобильное приложение

Парк «Зарядье» запустил мобильное приложение, благодаря которому москвичи теперь могут удаленно приобрести билеты, посмотреть карту города, составить маршрут прогулки, а также узнать о готовящихся мероприятиях.

Приложение работает на русском и английском языках. Об этом в среду в своем микроблоге Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Напомним: Природно-ландшафтный парк «Зарядье», территория которого составляет десять гектаров и поделена на четыре ландшафтные зоны, был открыт для посетителей в 2017 году. Парк представляет из себя культурный центр, на территории которого работают музеи, лектории и выставочные залы.