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20:11   4 Июля 2018
Весь мир

Президент Эстонии поблагодарил итальянского коллегу за продление санкций против РФ

Президент Эстонии поблагодарил итальянского коллегу за продление санкций против РФ

Евросоюз не должен отменять ограничительные меры в отношении России, пока она не изменит политику на международной арене. Об этом заявила глава Эстонии Керсти Кальюлайд на встрече с президентом Италии Серджо Маттареллой.

Как сообщает канцелярия эстонского президента, Кальюлайд сказала коллеге, что Таллин не видит причин изменять принятые в Варшаве и Уэльсе решения. Она поблагодарила Италию за принятое решение продлить санкции против России еще на год. Политик отметила, что серьезность проблем на севере и юге Европы «но страны могут их решать только совместно.

«Обеспечение безопасности на восточном фланге НАТО является проблемой не только нашего региона. Это вызов для всей Европы», — сказала Кальюлайд.

Также она выразила признательность Матарелле за вклад в миссию противовоздушной обороны балтийских стран, и участие в работе центра киберобороны НАТО, размещенном в эстонской столице.

Президент Италии Серджо Маттарелла находится в Эстонию с двухдневным визитом.

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Автор: Вячеслав Каширин
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