Мы в соц.сетях:
План по раскрываемости. Общественность призывает закрыть дело против материи неизлечимого ребенка

План по раскрываемости. Общественность призывает закрыть дело против материи неизлечимого ребенка

 Виктория Скрипаль заявила, что ее двоюродная сестра Юлия чувствует себя хорошо

Виктория Скрипаль заявила, что ее двоюродная сестра Юлия чувствует себя хорошо
«Нафтогаз» анонсировал возобновление ареста активов «Газпрома»

«Нафтогаз» анонсировал возобновление ареста активов «Газпрома»

Киев пригрозил России созданием Барнаульского и Мурманского полков

Киев пригрозил России созданием Барнаульского и Мурманского полков
Посол Франции: Возможно, Макрон приедет на ЧМ, если французы выйдут в ½ финала

Посол Франции: Возможно, Макрон приедет на ЧМ, если французы выйдут в ½ финала

 МЧС готово участвовать в спасении школьников из пещеры в Таиланде

МЧС готово участвовать в спасении школьников из пещеры в Таиланде
План по раскрываемости. Общественность призывает закрыть дело против материи неизлечимого ребенка

План по раскрываемости. Общественность призывает закрыть дело против материи неизлечимого ребенка

 Виктория Скрипаль заявила, что ее двоюродная сестра Юлия чувствует себя хорошо

Виктория Скрипаль заявила, что ее двоюродная сестра Юлия чувствует себя хорошо
«Нафтогаз» анонсировал возобновление ареста активов «Газпрома»

«Нафтогаз» анонсировал возобновление ареста активов «Газпрома»

Киев пригрозил России созданием Барнаульского и Мурманского полков

Киев пригрозил России созданием Барнаульского и Мурманского полков
Посол Франции: Возможно, Макрон приедет на ЧМ, если французы выйдут в ½ финала

Посол Франции: Возможно, Макрон приедет на ЧМ, если французы выйдут в ½ финала

 МЧС готово участвовать в спасении школьников из пещеры в Таиланде

МЧС готово участвовать в спасении школьников из пещеры в Таиланде
20:05   4 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Киев пригрозил России созданием Барнаульского и Мурманского полков

Киев пригрозил России созданием Барнаульского и Мурманского полков

Военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил о готовности Киева зеркально ответить на присвоение российским военным частям названий украинских городов.

Об этом Матиос заявил в среду, выступая в эфире местного телеканала «112 Украина».

«Украину еще никто не победил. Пусть попробуют, тогда у нас появятся, я думаю, Бахчисарайские, и Барнаульские полки, и Мурманские, и так далее», - заявил военный прокурор, в частности.

Также он добавил, что украинцы являются креативными людьми и выдумка их всегда спасала.

Напомним: ранее российский президент Владимир Путин распорядился присвоить почетные звания ряду подразделений российской армии, отличившихся в годы Великой Отечественной войны. Таким образом некоторые части получили почетные названия в честь освобожденных ими от фашистов белорусских, украинских и польских городов. На Украине подобное решение Москвы назвали «троллингом».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #украина #политика #общество #матиос #военный прокурор #зеркальный ответ москве #армейские подразделения
Самое читаемое
Восточный нефтегазовый форум открывается во Владивостоке

Восточный нефтегазовый форум открывается во Владивостоке

 Первый регулярный авиарейс Дамаск—Москва прибудет в среду, 23:05

Первый регулярный авиарейс Дамаск—Москва прибудет в среду, 23:05

 Мост на Сахалин могут начать строить в 2021 году

Мост на Сахалин могут начать строить в 2021 году

 Вена не намерена заключать с Берлином соглашение по беженцам в ущерб себе — Курц

Вена не намерена заключать с Берлином соглашение по беженцам в ущерб себе — Курц