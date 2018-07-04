Киев пригрозил России созданием Барнаульского и Мурманского полков
Военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил о готовности Киева зеркально ответить на присвоение российским военным частям названий украинских городов.
Об этом Матиос заявил в среду, выступая в эфире местного телеканала «112 Украина».
«Украину еще никто не победил. Пусть попробуют, тогда у нас появятся, я думаю, Бахчисарайские, и Барнаульские полки, и Мурманские, и так далее», - заявил военный прокурор, в частности.
Также он добавил, что украинцы являются креативными людьми и выдумка их всегда спасала.
Напомним: ранее российский президент Владимир Путин распорядился присвоить почетные звания ряду подразделений российской армии, отличившихся в годы Великой Отечественной войны. Таким образом некоторые части получили почетные названия в честь освобожденных ими от фашистов белорусских, украинских и польских городов. На Украине подобное решение Москвы назвали «троллингом».