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20:05   4 Июля 2018
Ближнее зарубежье

«Нафтогаз» анонсировал возобновление ареста активов «Газпрома»

«Нафтогаз» анонсировал возобновление ареста активов «Газпрома»

Украинский «Нафтогаз» оповестил о решении Высшего суда швейцарского кантона Цуг восстановить арест против акций «Газпрома».

Швейцарский суд вновь арестовал Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, принадлежащие российской энергетической корпорации. Украинская сторона заявила, что решение суда будет действовать до окончания процесса рассмотрения апелляции НАК «Нафтогаз Украины», который требует отменить решение местного орагана взыскания долгов об освобождении активов. 

Таким образом, Киев продолжает препятствовать работе «Газпрома».  

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Автор: Екатерина Розина
#россия #украина #политика #весь мир
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