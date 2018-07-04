Росстандарт использует выводы ФАР о недоливе топлива для новых проверок АЗС

Результаты исследования Федерации автовладельцев России (ФАР) могут стать основанием для новых проверок АЗС Росстандартом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

ФАР провела исследование и выяснила, что около 76% АЗС в стране обманывают автомобилистов, недоливая топливо. По данным федерации, сети АЗС недоливают в соеднем около 5% оплаченного бензина. При этом максимальный недолив топлива был обнаружен на заправках федеральных и региональных сетей. Он достигал 19%.

Мониторинг недолива бензина Аи-92 и Аи-95 ФАР проводила на 34 АЗС в 13 регионах России. Их названия не приводились.

«Результаты исследования легли в основу по формированию комплекса мер по борьбе с недоливом топлива, — сообщили агентству в Росстандарте. — В дальнейшем они могут стать основанием для новых проверок».

В службе отметили, что федерация проводила исследование по согласованию с Росстандартом. Такой формат контроля используется для повышения эффективности анализа и снижения доли контрафакта на топливном рынке. ФАР представила результаты исследования и методику его проведения на заседании межведомственной рабочей группы по противодействию незаконному обороту продукции нефтепромышленности при государственной комиссии по противодействию незаконному обороту продукции. ФАР — одн из членов этой группы.

В Росстандарте отметили, что примененная методика является экспериментальной, но при наличии большого количества АЗС в стране выборка ФАР является показательной. По результатам заседания рабочая группа поддержала методику и решила совместно проработать ее, чтобы впоследствии применять для надзора за топливным рынком.