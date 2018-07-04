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 МЧС готово участвовать в спасении школьников из пещеры в Таиланде

МЧС готово участвовать в спасении школьников из пещеры в Таиланде
20:02   4 Июля 2018
Весь мир

СМИ: Трехсторонняя встреча РФ, Украины и ЕС по газу пройдет в Берлине 17 июля

СМИ: Трехсторонняя встреча РФ, Украины и ЕС по газу пройдет в Берлине 17 июля

Россия, Украина и Европейский Союз договорились о месте и времени проведения трехсторонних переговоров по газу.

Об этом со ссылкой на источник в Еврокомиссии в среду сообщает агентство ТАСС, отмечая, что стороны договорились о проведении данной встречи заранее, согласовывались место и время переговоров. В качестве одного из вариантов обсуждалась Вена.

Напомним: в конце мая текущего года заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович предложил коллегам из России и Украины провести очередной раунд переговоров относительно будущего транзита российского газа через украинскую территорию – после 2019 года, когда в эксплуатацию будет введен газопровод «Северный поток-2». Украина неоднократно заявляла о желании провести подобные переговоры, обсудив объем и стоимость будущего транзита газа.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #ес #украина #газ #транзит
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