СМИ: Трехсторонняя встреча РФ, Украины и ЕС по газу пройдет в Берлине 17 июля
Россия, Украина и Европейский Союз договорились о месте и времени проведения трехсторонних переговоров по газу.
Об этом со ссылкой на источник в Еврокомиссии в среду сообщает агентство ТАСС, отмечая, что стороны договорились о проведении данной встречи заранее, согласовывались место и время переговоров. В качестве одного из вариантов обсуждалась Вена.
Напомним: в конце мая текущего года заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович предложил коллегам из России и Украины провести очередной раунд переговоров относительно будущего транзита российского газа через украинскую территорию – после 2019 года, когда в эксплуатацию будет введен газопровод «Северный поток-2». Украина неоднократно заявляла о желании провести подобные переговоры, обсудив объем и стоимость будущего транзита газа.