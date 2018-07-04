Коммерция, инвестиции, экономика: эксперт назвал интересы России в Африке

Взаимодействие между РФ и Африкой расширяется, с каждым годом потенциал совместных проектов и инвестиционного климата растет. Однако для динамики развития совместного бизнеса необходимо обеспечить безопасность в регионе.

О том, какие интересы у России в Африке и, что необходимо для обоюдного развития рассказал глава коллегии АНО «Центр Исследований, Сохранения, Поддержки и Развития Евразийства» Юрий Самонкин в интервью для «НьюИнформ».

Публикация от Where to, backpacker? (@kylebamboo) 4 Июл 2018 в 8:57 PDT

По его словам, для качественного сотрудничества с Африкой требуются определенные политические, экономические и информационные условия, создание таковых заметно поспособствует во благо и РФ, и африканским странам. Стоит отметить, что не только Россия понимает привлекательность материка для совместной работы, Китай также заинтересован в сотрудничестве. Так, недавно Пекин пригласил 50 африканских военачальников на тренинг по защите китайского бизнеса на континенте.

Эксперт объяснил, что руководители африканских стран открыты для диалога, поскольку не хотят допустить в регионе повторения ситуации на Востоке. Анализ политики США показал местным властям, что необходимо укреплять экономику и суверенитет посредством грамотной внешней политики и взаимовыгодных двусторонних отношений.

Публикация от Evaristo Júnior ???????? (@evaristojr7) 4 Июл 2018 в 8:56 PDT

Россия заинтересована в Африке с точки зрения коммерции, инвестиций и развития и руководители южных стран приветствуют такого рода сотрудничество. Самонкин напомнил, что приезжавшие на встречу к Путину лидеры, продемонстрировали свою заинтересованность в отношениях с Москвой.

Таким образом, вполне естественно, что в российских национальных интересах появился африканский вектор развития. Готовность континента к работе над крупными международными проектами является ключом к приросту экономики, а также создает имидж привлекательного региона для инвестиций. Это важно для организации отличного от Запада экономического механизма, отметил глава коллегии АНО.

Публикация от Hatice Abay (@htc_by) 20 Июн 2018 в 11:20 PDT

В африканских странах часто возникают гражданские и политические волнения, провокаторами выступают силы извне, поэтому присутствие РФ на континенте имеет знаковую роль для многих государств, страдающих из-за военных столкновений. Для урегулирования ситуации необходимо придерживаться плана экономического и геополитического единства. Решение вопроса безопасности сделает регион еще более привлекательным для работы и положительно скажется и на самом континенте, и на его партнерах.

Для этого Россия помогает Африке с вооружением, поставки военной техники, а также обучение специалистов необходимая мера установления мира.

Публикация от ghpics (@ghana_pics) 26 Июн 2018 в 2:13 PDT

В заключение, эксперт добавил, что безопасность Африки и создание большего количества совместных проектов заложены в национальные интересы РФ. По его словам, предупредить возникновение гражданских конфликтов на материке необходимо для выгодного торгово-экономического развития, поскольку двусторонние отношения с африканскими странами несут огромный геополитический, инвестиционный и коммерческий потенциал.