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19:13   4 Июля 2018
Россия

Госдума в I чтении приняла закон о предоставлении дальневосточного гектара переселенцам

Госдума в I чтении приняла закон о предоставлении дальневосточного гектара переселенцам

Государственная Дума РФ в среду приняла в I чтении проект поправок, которые планируется внести в закон о дальневосточном гектаре.

Данные поправки предполагают выделение на Дальнем Востоке земельных участков площадью не более одного гектара в пользование переселенцам из-за рубежа, участникам государственной программы содействия соотечественникам, проживающим за пределами России и желающим переселиться на историческую родину.

Отмечается, что земельные участки будут предоставляться переселенцам в безвозмездное пользование, а в случае получения ими гражданства РФ участки в установленном порядке будут оформляться в собственность.

Законопроект, который на рассмотрение Госдумы внесло правительство РФ, был разработан в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина по стимулированию переезда в Россию на постоянное жительство оказавшихся за рубежом соотечественников.

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Автор: Александр Люблинский
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