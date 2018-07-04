Источник: В доме и кабинете вице-премьера Дагестана рамазана Алиева прошли обыски

В доме и в личном кабинете первого заместителя главы правительства республики Дагестан Рамазана Алиева в среду прошли обыски.

Об этом со ссылкой на собственный информированный источник сообщает РИА Новости. Также СМИ сообщают о задержании Рамазана Алиева сотрудниками республиканского УФСБ.

Кроме того сообщается, что временно исполняющий обязанности главы республики Дагестан Владимир Васильев издал указ об отстранении Рамазана Алиева от занимаемой должности, на которую он, также указом Васильева, был назначен 22 февраля текущего года.