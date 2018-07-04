Евровидение в Израиле может быть сорвано — СМИ

Звукозаписывающая компания Universal Music обвинила лауреатку конкурса «Евровидение-2018» Нетту Барзилай в плагиате, что ставит под угрозу провдение конкурса в Израиле. Об этом пишет издание Walla.

Компания направила предупредительное письмо авторам песни «Toy» Ставу Бегеру и Дорону Медали. В письме отмечается, что исполненная израильской певицей композиция — плагиат на композицию «Seven Nation Army» группы The White Stripes.

Подобное обвинение ставит под угрозу проведение конкурса в Израиле в 2019 году, поскольку по правилам мероприятия все композиции должны быть оригинальными, а в случае обнаружения плагиата победитель подлежит дисквалификации.

Walla опросило юристов на предмет возможности потери Израилем права на проведение конкурса в следующем году. Большинство экспертов сошлось во мнении, что стороны придут к компромиссу, а Universal Music будет получать часть прибыли от песни.

«Евровидение—2018» выиграла представительница Израиля Нетта Барзилай. В связи с этим премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что следующий конкурс пройдет в Иерусалиме. Оргкомитет конкурса рекомендовал политику выбрать для проведения другой город, чтобы «не вызывать политических или иных споров».