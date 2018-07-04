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 Движение поездов в Ростовской области, прерванное после смертельного ДТП, восстановили

Движение поездов в Ростовской области, прерванное после смертельного ДТП, восстановили
«Нафтогаз» анонсировал возобновление ареста активов «Газпрома»

«Нафтогаз» анонсировал возобновление ареста активов «Газпрома»

Киев пригрозил России созданием Барнаульского и Мурманского полков

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Посол Франции: Возможно, Макрон приедет на ЧМ, если французы выйдут в ½ финала

Посол Франции: Возможно, Макрон приедет на ЧМ, если французы выйдут в ½ финала

 МЧС готово участвовать в спасении школьников из пещеры в Таиланде

МЧС готово участвовать в спасении школьников из пещеры в Таиланде
18:37   4 Июля 2018
Весь мир

ЕС обсудит с Киевом возможность участия в восстановлении Донбасса

ЕС обсудит с Киевом возможность участия в восстановлении Донбасса

Представители ЕС планируют обсудить с Украиной вопросы участия в работах по восстановлению на востоке страны, а также перспективы программы социально-экономического развития этого региона. Об этом сообщает РИА «Новости» со слов источника в структурах ЕС.

Как заявил агентству источник, на встрече 9 июля Брюссель вновь подтвердит свою поддержку Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а также намерение играть важную роль в усилиях по восстановлению, «как только позволит ситуация в регионе».

Он также рассказал, что в ходе встречи планируется обсудить гуманитарные последствия конфликта и гуманитарную поддержку Евросоюза.

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Автор: Вячеслав Каширин
#евросоюз #политика #весь мир #добасс
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