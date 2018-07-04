ЕС обсудит с Киевом возможность участия в восстановлении Донбасса

Представители ЕС планируют обсудить с Украиной вопросы участия в работах по восстановлению на востоке страны, а также перспективы программы социально-экономического развития этого региона. Об этом сообщает РИА «Новости» со слов источника в структурах ЕС.

Как заявил агентству источник, на встрече 9 июля Брюссель вновь подтвердит свою поддержку Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а также намерение играть важную роль в усилиях по восстановлению, «как только позволит ситуация в регионе».

Он также рассказал, что в ходе встречи планируется обсудить гуманитарные последствия конфликта и гуманитарную поддержку Евросоюза.