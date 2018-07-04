 Когда в товарищах согласья нет и Кац

Выборы мэра Москвы пройдут без представителя либералов. Причин тому несколько, но как минимум в одном виноваты они сами.

«Чуда не произошло», - констатировал в Facebook накануне председатель новой либеральной «Партии перемен» Дмитрий Гудков. Пожалуй, самый заметный представитель внесистемной оппозиции выбыл из борьбы за пост мэра Москвы. Бывшему депутату Госдумы не удалось собрать достаточное число подписей муниципальных депутатов для выдвижения. Не хватило 34-х автографов. По словам политика, 76 нотариально заверенных подписей из разных районов столицы у него имелись.

«Честно говоря, иллюзий не испытывал, но привык всегда идти до конца. Единственная политическая сила, способная противостоять мэрии, - это мы», - объяснил Гудков своим сторонникам в социальной сети.

Даже, если и были у Гудкова «теневые спонсоры» на Западе, то инвестиции не оправдались. Создать коалицию и выдвинуть единого кандидата у либералов не получилось, как не убеждал Конгресс мундепов Гудкова, председателя совета депутатов Красносельского района Илью Яшина и главу московского «Яблока» Сергея Митрохина. Трио не пожелало играть по единым правилам. Первые два пытались выработать единый формат праймериз, но так и не пришли к согласию.

«Это наша общая ответственность. Отсутствие такого кандидата - это катастрофа для нашего фланга, это абсолютно деморализующий фактор для всех. Это ведет к обреченности», - жаловался журналистам Яшин.

Оппозиционер в свою очередь попытался пробиться через муниципальный фильтр собственными силами, но, как и Гудков, не собрал нужное число подписей. Позже Яшин признал, что шансы собрать 110 автографов стремились к нулю. Помогла ли ему поддержка политического блогера Алексея Навального, который активно пиарил Яшина – вопрос открытый.

Верил ли политик в успех кампании по сбору подписей мундепов, принимая решение о выдвижении своей кандидатуры, выяснить не получилось. Илья Яшин отказался от комментариев.

«Я не знаю, к сожалению, информагентства «Политика Сегодня», - отрезал он. – Извините».

Оперативно связаться с Дмитрием Гудковым по этому же вопросу корреспонденту «ПС» не удалось.

Причина фиаско обоих политиков — в разобщенности, объясняет политолог Андрей Колядин. И процедуру сбора подписей на выдвижение в текущей конфигруации признает серьезным препятствием для реализации амбиций упомянутых персон.

Отдельная история с кандидатом от «Яблока» Сергеем Митрохиным. Повестка демократа во многом схожа с тем, что предлагали Яшин и Гудков, но Митрохин напрочь разругался с федеральным бюро. Центр отказал ему в выдвижении и заявил, что действия Митрохина «наносят политический ущерб» партии.

Исполком предложил московскому отделению кандидатуру главы муниципального округа Гагаринский Елену Русакову. Столичную конференцию этот вариант не устроил, и собрание все же поддержало Митрохина в обход устава. Ранее некоторые эксперты предположили, что инициатором раскола в рядах яблочников стал московский мундеп Максим Кац, который «топил» Митрохина, в попытках перехватить управление столичным отделением «Яблока». Русакова, впрочем, заявила «Политике Сегодня», что Митрохин с федеральным бюро не ссорился.

«Нет разлада между федеральным бюро и Сергеем Митрохиным. – уверяет она. – Вообще. Там есть проблема, что Митрохину стало не интересно руководить московской организацией. Он переключился на другой вид политической деятельности. Московская организация осталась без руководства. А конфликта там нет. Там внутренние организационные проблемы партии, которые сейчас, по идее, преодолены. Я думаю, что широкой публике это даже не должно быть интересно».

«Какое-то очень странное заявление, – удивился Митрохин, узнав мнение Русаковой от корреспондента ПС. – В контексте того, что вчера меня федеральное руководство сняло с поста, даже не обсуждая со мной этот вопрос. Мне стало неинтересно? Своеобразная логика. Даже не знаю, как это прокомментировать».

По словам Митрохина, федеральное бюро не устроил курс на самостоятельность регионального отделения в рамках устава партии. Политик объясняет, что выступает против бюрократизации и олигархизации «Яблока».

«Я отстаивал право регионального отделение самостоятельно выдвигать кандидата на выборы, в том числе мэра Москвы. Я отказывался подчиняться диктату, давлению, принуждению со стороны федеральных органов. Вот за это меня и сняли с поста председателя. За день до этого мне не дали выдвинуться кандидатом в мэры, вопреки результатам праймериз и ясно выраженной воле московской конференции. Я считаю, что оба этих события – аппаратный произвол и дискредитация партии в целом. Я никуда из партии не собираюсь уходить и буду противодействовать всем этим тенденциям в рамках устава и программы партии», - утверждает демократ.

- Политологи высказывали мнение, что Максим Кац стал инициатором конфликта между вами и федеральным бюро -

«Он не является причиной, он является инструментом этого развала. Его и его сторонников накануне праймериз запустили в партию для того, чтобы они проголосовали против моей кандидатуры. Политологи тут немного неточно говорят, хотя думают в правильном направлении. Это один из инструментов. Наши федералы его использовали, как дубину против меня. Но я чувствую себя нормально. С репутационной точки зрения я, безусловно, выиграл, а они все проиграли», - заверил Митрохин.

Как накануне сообщил Мосгоризберком, документы для регистрации в качестве кандидатов на пост столичного градоначальника смогли подать пять человек: нынешний мэр Сергей Собянин, глава Таганского округа, эсер Илья Свиридов, депутат ГД от ЛДПР Михаил Дегтярев, представляющий интересы КПРФ экс-депутат ГД Вадим Кумин и депутат Мосгордумы, основатель строительной кампании СУ-155 Михаил Балакин. Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования, 9 сентября 2018 года.