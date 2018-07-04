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18:22   4 Июля 2018
Россия

Госдума разработает новый законопроект о защите трудовых прав женщин

Госдума разработает новый законопроект о защите трудовых прав женщин

Разработка законопроекта о защите прав женщин в трудовых отношениях начнется сразу после парламентских в начале осенней сессии. Об этом заявила зампредседателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

По ее словам, за основу будет взято масштабное, системное исследование, которое депутаты заказали заблаговременно, чтобы сразу после летнего отдыха приняться за работу.

«Мы соберем представителей всех министерств и разработаем новый закон, поскольку проблема существует, — исследование должно быть готово к 30 ноября».

Вопрос был поднят во время обсуждения комитетом законопроекта 2003 года о гендерном равенстве («О государственных гарантиях равных прав и свобод и равных возможностей мужчин и женщин в РФ»). Этот закон был внесен в Госдуму 15 лет назад группой депутатов, среди которых был Вячеслав Володин, теперь уже спикер. Вскоре инициатива была принята в первом чтении. Только теперь нижняя палата вернулась к законопроекту, но комитет по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал отклонить во втором чтении этот документ, поскольку он утратил актуальность. Ранее о необходимости отклонить законопроект говорил и сам спикер нижней палаты парламента.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #госдума #политика #гендерное равенство
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