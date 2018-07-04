Окончательные итоги президентских выборов объявили в Турции

Высший избирательный совет Турции в среду 4 июля обнародовал окончательные итоги президентских и парламентских выборов, которые прошли в стране 24 июня.

Победителем президентских выборов стал действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, который набрал в итоге 52,59% голосов избирателей.

За высший пост государства наряду с Эрдоганом, который выдвигался от Партии справедливости и развития, являющейся в стране правящей, боролись еще пять кандидатов: Мухаррем Индже – кандидат от Народно-республиканской партии (оппозиция), набравший в результате 39,64% голосов, Селахаттин Демартиш – кандидат от Партии демократии народов (прокурдская партия), набравший 8,40%, Мераль Акшенер – кандидат от Хорошей партии – 7,29%, Темель Карамоллаоглу – кандидат Партии счастья – 0,89% и Догу Перинчек – кандидат партии Родина – 0,20%.

В ходе парламентских выборов Партия справедливости набрала 42,56% голосов избирателей, что дало ей 295 мест в парламенте из 600. Объединившись с националистической Партией национального движения, которая набрала 11% голосов и получила 49 мест в парламенте, правящая партия создала народный альянс, у которого в общей сложности 53,66% голосов по итогам выборов и соответственно 344 парламентских места.

Оппозиционной Народно-республиканской партии (22,65%) в парламенте досталось 146 мест, Хорошей партии (9,96%) досталось 43 места, а Партии счастья мест не досталось, так как она набрала лишь 1,34%. Эти три партии составили Национальный альянс, у которого в общей сложности 33,70% голосов на прошедших выборов и 189 мест в парламенте. У прокурдской Партии демократии народов 67 мест в парламенте и 11,7%голосов на выборах.