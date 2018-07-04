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18:15   4 Июля 2018
Россия

Врио главы Приморья рассказал Путину, что с рыбным промыслом «беда полная»

Врио главы Приморья рассказал Путину, что с рыбным промыслом «беда полная»

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал ему о том, как перепродажа квот на вылов рыбы пьет по экономике региона.

По словам Тарасенко, он пытается навести порядок в этой сфере, но сейчас положение дел таково, что он может просто потерять этот промысел.

 Врио губернатора напомнил, что в 2004 году квоты были распределены и все находились в равных условиях. Но сейчас квоты кем-то перепродаются, а кем-то скупаются, и в результате скоро в Приморском крае не останется рыбного промысла, он весь будет в руках Москвы или «не северах». При этом Трасенко отметил, что похожая ситуация складывается с крабом:

«Сегодня вдоль побережья у всех немного краба есть, и получается, что это содержит поселки. Сейчас говорят, что надо отдать 50%», - рассказал он.

Врио главы Приморья рассказал Путину, что с рыбным промыслом «беда полная»

Президент Путин поинтересовался, о чем говорит Тарасенко, упоминая 50%. Тот в ответ пояснил, что речь о квоте, которая была распределена ранее. При этом он отметил, что нефтяникам или угольщиками не приходится отдавать свое месторождение, когда приходит новая команда, они продолжают разрабатывать. По словам врио губернатора, он согласен, что, возможно надо поднимать налог или стоимость, но нельзя отобрать выделенные ранее квоты и отдать их на новый аукцион, так как ломается вся ранее выработанная система.

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Автор: Александр Люблинский
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