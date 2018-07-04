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17:52   4 Июля 2018
Весь мир

МИД РФ озвучил условия возобновления выплат в бюджет ПАСЕ

МИД РФ озвучил условия возобновления выплат в бюджет ПАСЕ

Выплаты России в бюджет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) возобновятся немедленно после полного восстановления российской делегации в правах.

С таким заявлением в среду выступило Министерство иностранных дел России, пояснив, что наша делегация была «наказана» ассамблеей из-за свободного волеизъявления жителей Крыма войти в состав Российской Федерации. Именно из-за этого делегация России в ПАСЕ была настолько ограничена в правах, что дальнейшее ее участие в работе организации стало невозможным.Несмотря на эту ситуацию, напомнили также в ведомстве, Москва еще три года продолжала, выполняя взятые на себя обязательства, выплачивать взносы в ПАСЕ, но такое положение дел не могло длиться вечно

После того, как летом 2017 года Москва приняла решение прекратить делать взносы, прошел год.

«Прошел год. Полномочия наших парламентариев не восстановлены. Соответственно, оснований для возобновления выплат нет», - подчеркнули в ведомстве.

МИД РФ озвучил условия возобновления выплат в бюджет ПАСЕ

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Автор: Александр Люблинский
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