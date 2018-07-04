МИД РФ озвучил условия возобновления выплат в бюджет ПАСЕ

Выплаты России в бюджет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) возобновятся немедленно после полного восстановления российской делегации в правах.

С таким заявлением в среду выступило Министерство иностранных дел России, пояснив, что наша делегация была «наказана» ассамблеей из-за свободного волеизъявления жителей Крыма войти в состав Российской Федерации. Именно из-за этого делегация России в ПАСЕ была настолько ограничена в правах, что дальнейшее ее участие в работе организации стало невозможным.Несмотря на эту ситуацию, напомнили также в ведомстве, Москва еще три года продолжала, выполняя взятые на себя обязательства, выплачивать взносы в ПАСЕ, но такое положение дел не могло длиться вечно

После того, как летом 2017 года Москва приняла решение прекратить делать взносы, прошел год.