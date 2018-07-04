Матвиенко рассказала от планах посетить Северную Корею с визитом

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила журналистам, что в обозримом будущем планирует посетить КНДР, возможно это произойдет осенью.

Об этом Матвиенко рассказала в среду, общаясь с журналистами в Пекине.

По словам спикера Совета Федерации, она действительно получила приглашение посетить Северную Корею и планирует им воспользоваться, но точных сроков поездки пока назвать не может.

«Программа и время визита прорабатываются. Возможно, это будет осенью, но пока конкретных сроков я назвать не могу», - добавила Валентина Матвиенко.

Кроме того, она рассказала, китайский лидер Си Цзиньпин верен в искреннем желании своего северокорейского коллеги Ким Чен Ына достичь прогресса в ядерном разоружении Корейского полуострова.