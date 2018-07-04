Госдума разрешит родственникам пациентов посещать их в реанимации

В среду 4 июля Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, предоставляющий родственникам больных навещать их в отделении реанимации.

В настоящее время больницы не обязаны пропускать в отделение интенсивной терапии родственников пациентов, а если и делают это, то лишь по распоряжению главврача.

Изменения, которые планируется внести в закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации», позволит родителям и другим членам семьи посещать человека, находящегося в реанимации, также это право будет предоставлено законному представителю пациента. Порядок таких посещений будет установлен уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Авторы поправок в действующий закон приводят в пример другие страны, где данная проблема давно устранена и родные могут находится рядом с членом семьи оказавшимся в реанимации.