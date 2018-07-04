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Евросоюз продлит экономические санкции против РФ 5 июля

Евросоюз продлит экономические санкции против РФ 5 июля

 Чего ожидать от июльского саммита НАТО в Брюсселе

Чего ожидать от июльского саммита НАТО в Брюсселе
17:02   4 Июля 2018
Политика

Евросоюз продлит экономические санкции против РФ 5 июля

Евросоюз продлит экономические санкции против РФ 5 июля

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Решение вступит в силу в понедельник, 9 июля. 

За продление санкций отвечает Комитет постоянных представителей Евросоюза. Текст документа опубликуют в Официальном журнале ЕС в день, когда ограничения вступят в силу.

Продлить ограничения решили на саммите альянса. Заседание прошло 28-29 июля в Брюсселе. Европейские политики объяснили это отсутствием прогресса по минским соглашениям.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #евросоюз #антироссийские санкции #политика #весь мир
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