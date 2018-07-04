Евросоюз продлит экономические санкции против РФ 5 июля

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Решение вступит в силу в понедельник, 9 июля.

За продление санкций отвечает Комитет постоянных представителей Евросоюза. Текст документа опубликуют в Официальном журнале ЕС в день, когда ограничения вступят в силу.

Продлить ограничения решили на саммите альянса. Заседание прошло 28-29 июля в Брюсселе. Европейские политики объяснили это отсутствием прогресса по минским соглашениям.