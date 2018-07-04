ГД: Даже если «Натали Турс» вернет клиентам деньги, это не оправдывает ее руководство

В Государственной думе раскритиковали руководство туристической компании «Натали Турс», которая ранее в среду заявила о том, что аннулирует все проданные путевки на период с 4 июля по 30 сентября.

По словам руководителей компании-туроператора, путевки аннулируются в связи с возникшим серьезным финансовым кризисом. Однако еще до этого заявления руководства компании клиенты «Натали Турс» жаловались, что из-за долгов туроператора их выселяют из отелей. Отмечается, что от действий компании в той или иной мере пострадали тысячи туристов.

Данную ситуацию прокомментировали в Госдуме. Член комитета по вопросам туризма Дмитрий Свищев заявил, что если даже туроператор, как обещает сейчас, вернет всем пострадавшим деньги за путевки, это не исправит ситуации, когда тысячи человек по его вине фактически лишились отпуска.

«Людям вернут деньги по номиналу, но те моральные издержки, которые понес потенциальный отдыхающий, они намного больше» - указал Свищев.

По его словам, люди готовились к отпуску, брали отпуска и отгулы, планировали отдых, а теперь из-за того, что туроператор обанкротился, им просто вернут деньги, не возместив остального ущерба. При этом парламентарий отметил, что в цивилизованном обществе необходимо избегать таких ситуаций.