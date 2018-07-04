Мы в соц.сетях:
Госдума разрешит родственникам пациентов посещать их в реанимации

Госдума разрешит родственникам пациентов посещать их в реанимации

 ГД: Даже если «Натали Турс» вернет клиентам деньги, это не оправдывает ее руководство

ГД: Даже если «Натали Турс» вернет клиентам деньги, это не оправдывает ее руководство
Совет Европы настаивает, что Россия должна выплатить взносы в бюджет

Совет Европы настаивает, что Россия должна выплатить взносы в бюджет

 Анкара поставит Киеву беспилотники, заявили в СНБО Украины

Анкара поставит Киеву беспилотники, заявили в СНБО Украины
Евросоюз продлит экономические санкции против РФ 5 июля

Евросоюз продлит экономические санкции против РФ 5 июля

 Чего ожидать от июльского саммита НАТО в Брюсселе

Чего ожидать от июльского саммита НАТО в Брюсселе
Госдума разрешит родственникам пациентов посещать их в реанимации

Госдума разрешит родственникам пациентов посещать их в реанимации

 ГД: Даже если «Натали Турс» вернет клиентам деньги, это не оправдывает ее руководство

ГД: Даже если «Натали Турс» вернет клиентам деньги, это не оправдывает ее руководство
Совет Европы настаивает, что Россия должна выплатить взносы в бюджет

Совет Европы настаивает, что Россия должна выплатить взносы в бюджет

 Анкара поставит Киеву беспилотники, заявили в СНБО Украины

Анкара поставит Киеву беспилотники, заявили в СНБО Украины
Евросоюз продлит экономические санкции против РФ 5 июля

Евросоюз продлит экономические санкции против РФ 5 июля

 Чего ожидать от июльского саммита НАТО в Брюсселе

Чего ожидать от июльского саммита НАТО в Брюсселе
17:09   4 Июля 2018
Россия

ГД: Даже если «Натали Турс» вернет клиентам деньги, это не оправдывает ее руководство

ГД: Даже если «Натали Турс» вернет клиентам деньги, это не оправдывает ее руководство

В Государственной думе раскритиковали руководство туристической компании «Натали Турс», которая ранее в среду заявила о том, что аннулирует все проданные путевки на период с 4 июля по 30 сентября.

По словам руководителей компании-туроператора, путевки аннулируются в связи с возникшим серьезным финансовым кризисом. Однако еще до этого заявления руководства компании клиенты «Натали Турс» жаловались, что из-за долгов туроператора их выселяют из отелей. Отмечается, что от действий компании в той или иной мере пострадали тысячи туристов.

Данную ситуацию прокомментировали в Госдуме. Член комитета по вопросам туризма Дмитрий Свищев заявил, что если даже туроператор, как обещает сейчас, вернет всем пострадавшим деньги за путевки, это не исправит ситуации, когда тысячи человек по его вине фактически лишились отпуска.

«Людям вернут деньги по номиналу, но те моральные издержки, которые понес потенциальный отдыхающий, они намного больше» - указал Свищев.

ГД: Даже если «Натали Турс» вернет клиентам деньги, это не оправдывает ее руководство

По его словам, люди готовились к отпуску, брали отпуска и отгулы, планировали отдых, а теперь из-за того, что туроператор обанкротился, им просто вернут деньги, не возместив остального ущерба. При этом парламентарий отметил, что в цивилизованном обществе необходимо избегать таких ситуаций.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #госдума #туристы #общество #туроператор #приостановка деятельности #возмещение #отдыхающие #натали турс #финансовый кризи #аннулирование путевок #комитет по туризму
Самое читаемое
Москва планирует в 2019 году организовать саммит «Россия – Афросоюз»

Москва планирует в 2019 году организовать саммит «Россия – Афросоюз»

 Восточный нефтегазовый форум открывается во Владивостоке

Восточный нефтегазовый форум открывается во Владивостоке

 ЧМ—2018: Швеция — Швейцария 1:0

ЧМ—2018: Швеция — Швейцария 1:0

 Молдавская оппозиция требует признать выборы в Кишиневе

Молдавская оппозиция требует признать выборы в Кишиневе