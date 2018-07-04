Жители Подмосковья смогут проголосовать на выборах в Москве

Столичная Избирательная комиссия будет сотрудничать с Мособлизбирком, ведомства подписали соглашения и в единый день голосования москвичи смогут проголосовать в Подмосковье, а жители области в столице.

Глава Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина рассказала, что в России впервые используется такой механизм для проведения голосования.

Председатель столичного избиркома Валентин Горбунов также приветствует новую практику организации выборов.

Хаймурзина объяснила, что в рамках соглашения появилась возможность ведомства смогут открыть участки за пределами подконтрольной территории.

В данный момент идет разработка плана о размещении участков на конкретной местности. Если в Подмосковье будет открыто минимум 160 участков, то в Москве областных значительно меньше. За последние годы в области появился большой приток людей со столичной пропиской, однако число обратной миграции намного меньше, уточнила глава Мособлизбиркома.