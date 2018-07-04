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Совет Европы настаивает, что Россия должна выплатить взносы в бюджет

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16:43   4 Июля 2018
Россия

Правительство РФ предложило поменять правила расчета добровольных пенсионных взносов

Правительство РФ предложило поменять правила расчета добровольных пенсионных взносов

На сайте Кабмина сообщается, что комиссия одобрила законопроект. Для граждан, добровольно пожертвовавших средства в пенсионный фонд, размер взноса будет вычисляться из однократной величины МРОТ.

Для остальных размер вычисляется из двухкратной величины. В записке уточняется, что у россиян есть возможность добровольно «вступить в правоотношения» по пенсионным правам.

Согласно повышению уровня МРОТ в 2018 году, минимальная выплата должна составить 18,9 тыся рублей. В следующем году эта сумма увеличится до 22,3 тысяч рублей. 

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Автор: Павел Никифоров
#россия #пенсии #политика #мрот #кабмин
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