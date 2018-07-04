Правительство РФ предложило поменять правила расчета добровольных пенсионных взносов

На сайте Кабмина сообщается, что комиссия одобрила законопроект. Для граждан, добровольно пожертвовавших средства в пенсионный фонд, размер взноса будет вычисляться из однократной величины МРОТ.

Для остальных размер вычисляется из двухкратной величины. В записке уточняется, что у россиян есть возможность добровольно «вступить в правоотношения» по пенсионным правам.

Согласно повышению уровня МРОТ в 2018 году, минимальная выплата должна составить 18,9 тыся рублей. В следующем году эта сумма увеличится до 22,3 тысяч рублей.