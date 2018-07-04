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16:43   4 Июля 2018
Россия

Английские фанаты в Москве поглумились над двойником Ленина

Английские фанаты в Москве поглумились над двойником Ленина

В интернете появился видеоролик на котором запечатлены фанаты английской сборной по футболу, которые издеваются над пожилым мужчиной, имеющим внешнее сходство с вождем мировой революции Владимиром Ильичом Лениным.

На видео видно, как англоязычные футбольные фанаты пристают к мужчине в костюме с характерной бородкой-клинышком, который сидит на скамейке в парке.

В какой-то момент один из хулиганов пытается взять мужчину на руки, но у него это не получается, тогда, он призывает на помощь друзей, и совместными усилиями схватив мужчину за руки за ноги его отволакивают к мусорной урне и сажают на нее. Все это происходит под скандирование кричалки «It's England, Mr. Lenin!».

Напомним: в конце июня суд вынес решение в отношении трех английских фанатов, которые в одном из Баров Волгограда после матча распевали песни антисемитского содержания а потом выложили видео этого в интернет, мужчинам запрещено в течение пяти лет посещать футбольные матчи.  

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Автор: Александр Люблинский
#москва #россия #общество #весь мир #издевательства #английские фанаты #войник ленина
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