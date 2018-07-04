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16:29   4 Июля 2018
Россия

Собянин вручил премии Москвы в области архитектуры и строительства

Собянин вручил премии Москвы в области архитектуры и строительства

Глава Москвы Сергей Собянин провел торжественную церемонию вручения премии в сфере архитектуры и градостроительства.

Мероприятие прошло в здании столичной мэрии, сообщает ТАСС.

По словам градоначальника, правительство стало внимательнее относиться к проектам и поэтому впервые проходит награждение именно в этой сфере. 

Он отметил, что вклад представителей этой отрасли неоценим для внешнего облика города, а результат их трудов остается на века. Именно от того, какие проекты сейчас разрабатываются зависит его имидж, будут ли город любить и гордиться им. Мэр отметил, что знаковыми являются отнюдь не только памятники архитектуры, но и  градостроительный вид жилых кварталов, детских садов и школ.

Собянин объяснил, что большая часть жизни москвичей проходит в микрорайонах, поэтому важно, чтобы там было приятно находиться. Для этого необходимо создавать современные и удобные проекты жилых построек, озеленить районы. Новые дома должны украшать столицу, а не делать ее серой, заключил он. 

 

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Автор: Екатерина Розина
#москва #россия #собянин #политика #строительство #общество #премия #архитектура
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