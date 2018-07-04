Володин призвал американских коллег «уходить от санкционных списков»

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин считает, что в интересах диалога между российскими и американскими парламентариями необходимо уходить от санкционных списков, остыть, поднимать занавес и общаться.

Слова Володина в среду приводит РИА Новости. При этом спикер ГД «на горячую голову» придумали в свое время «коллеги из конгресса США», но пришло время остыть и отказаться от этих списков.

«Россия страна открытая, Россия — страна возможностей. Россия — страна, которая демонстрирует дружбу, понимание, отсутствие двойных стандартов, невмешательства в суверенные дела других государств», - подчеркнул при этом Володин.

Напомним: накануне – во вторник 3 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров принял в Москве группу американских сенаторов и конгрессменов, кроме того политики встретились со своими российскими коллегами из Совета Федерации и Госдумы.