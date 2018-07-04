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16:00   4 Июля 2018
Россия

Ростуризм создал горячую линию по ситуации с «Натали Турс»

Ростуризм создал горячую линию по ситуации с «Натали Турс»

Информацию и рекомендацию по действиям туристы смогут получить по телефону, сообщается на сайте Ростуризма.

Главное юрлицо туристического оператора «Натали Турс»  — «Панорама Тур» с 30 июня закрыла чартерные программы для перелетов в Барселону, Неаполь, Анталию и еще ряд мест. 4 июля компания аннулировала все туры с этого периода по 30 сентября текущего года.

В компании пояснили, что партнеры из других государствах отключили «Натали Турс» от обслуживания. В частности, работу с российским туроператором прекратила испанская компания W2Meet.

Ростуризм ранее организовал межведомственный оперативный центр по ситуации с «Натали Турс» и DSBW. В минувший вторник владелец российского туроператора DSBW Карен Гончаров сообщил, что компания с трех часов дня 3 июля приостановила работу, поскольку не может выполнять договоренности с клиентами и банком.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #барселона #общество #ростуризм #горячая линия #натали турс
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