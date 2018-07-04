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16:00   4 Июля 2018
Весь мир

Путин поздравил Трампа с Днем независимости США

Путин поздравил Трампа с Днем независимости США

Российский президент Владимир Путин направил своему американскому коллеге Дональду Трампу поздравление с Днем независимости США.

Об этом со ссылкой на официального представителя президента России Дмитрия Пескова сообщает агентство ТАСС.

«Путин направил поздравление Трампу», - заявил пресс-секретарь президента, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента.

Напомним: 4 июля является американским национальным праздником – Днем независимости. В 2018 года Соединенные Штаты Америки празднуют 242 годовщину провозглашения своей независимости от Великобритании.

Путин поздравил Трампа с Днем независимости США

Напомним: ранее сообщалось, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут двустороннюю встречу в Хельсинки 16 июля. В настоящее время стороны ведут подготовку саммита.

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Автор: Александр Люблинский
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