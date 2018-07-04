Источник: ЕС пока не готов предоставить макрофинансовую помощь Киеву

Европейский дипломатический источник сообщил, что ЕС пока не собирается предоставлять макрофинансовую помощь Украине в размере один миллиард евро.

Ожидалось, что об этом объявят на саммите ЕС — Украина, который состоится в Брюсселе 9 июля. Переговоры о предоставлении помощи будут длиться еще несколько недель.

ЕС хочет обсудить с украинской стороной вопросы, касающиеся транзита газа через территорию страны, а также ситуацию вокруг газопровода «Северный поток — 2». Также на саммите стороны поговорят о желании Киева присоединиться к Европейскому таможенному союзу и Энергетическому союзу. Традиционно на повестку переговоров вынесут тему реформ на Украине и вопрос невыполнения Минских соглашений.