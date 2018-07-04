Мы в соц.сетях:
Госдума разрешит родственникам пациентов посещать их в реанимации

Госдума разрешит родственникам пациентов посещать их в реанимации

 ГД: Даже если «Натали Турс» вернет клиентам деньги, это не оправдывает ее руководство

ГД: Даже если «Натали Турс» вернет клиентам деньги, это не оправдывает ее руководство
Совет Европы настаивает, что Россия должна выплатить взносы в бюджет

Совет Европы настаивает, что Россия должна выплатить взносы в бюджет

 Анкара поставит Киеву беспилотники, заявили в СНБО Украины

Анкара поставит Киеву беспилотники, заявили в СНБО Украины
Евросоюз продлит экономические санкции против РФ 5 июля

Евросоюз продлит экономические санкции против РФ 5 июля

 Чего ожидать от июльского саммита НАТО в Брюсселе

Чего ожидать от июльского саммита НАТО в Брюсселе
Госдума разрешит родственникам пациентов посещать их в реанимации

Госдума разрешит родственникам пациентов посещать их в реанимации

 ГД: Даже если «Натали Турс» вернет клиентам деньги, это не оправдывает ее руководство

ГД: Даже если «Натали Турс» вернет клиентам деньги, это не оправдывает ее руководство
Совет Европы настаивает, что Россия должна выплатить взносы в бюджет

Совет Европы настаивает, что Россия должна выплатить взносы в бюджет

 Анкара поставит Киеву беспилотники, заявили в СНБО Украины

Анкара поставит Киеву беспилотники, заявили в СНБО Украины
Евросоюз продлит экономические санкции против РФ 5 июля

Евросоюз продлит экономические санкции против РФ 5 июля

 Чего ожидать от июльского саммита НАТО в Брюсселе

Чего ожидать от июльского саммита НАТО в Брюсселе
15:59   4 Июля 2018
Весь мир

Источник: ЕС пока не готов предоставить макрофинансовую помощь Киеву

Источник: ЕС пока не готов предоставить макрофинансовую помощь Киеву

Европейский дипломатический источник сообщил, что ЕС пока не собирается предоставлять макрофинансовую помощь Украине в размере один миллиард евро.

Ожидалось, что об этом объявят на саммите ЕС — Украина, который состоится в Брюсселе 9 июля. Переговоры о предоставлении помощи будут длиться еще несколько недель.  

ЕС хочет обсудить с украинской стороной вопросы, касающиеся транзита газа через территорию страны, а также ситуацию вокруг газопровода «Северный поток — 2». Также на саммите стороны поговорят о желании Киева присоединиться к Европейскому таможенному союзу и Энергетическому союзу. Традиционно на повестку переговоров вынесут тему реформ на Украине и вопрос невыполнения Минских соглашений.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#ес #украина #экономика #киев #политика #саммит украина - ес #макрофинансовая помощь
Самое читаемое
Москва планирует в 2019 году организовать саммит «Россия – Афросоюз»

Москва планирует в 2019 году организовать саммит «Россия – Афросоюз»

 Восточный нефтегазовый форум открывается во Владивостоке

Восточный нефтегазовый форум открывается во Владивостоке

 ЧМ—2018: Швеция — Швейцария 1:0

ЧМ—2018: Швеция — Швейцария 1:0

 Молдавская оппозиция требует признать выборы в Кишиневе

Молдавская оппозиция требует признать выборы в Кишиневе