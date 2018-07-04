Депутаты Госдумы выступят в палатах Конгресса США — Володин

Вопрос о выступлении российских депутатов в обеих палатах Конгресса США был поднят во время переговоров с делегацией американских законодателей, рассказал глава Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, в ходе обсуждения американская сторона приветствует старт парламентского диалога. Это подразумевает, что между странами произойдет обмен делегациями, а депутаты Госдумы должны обозначить российскую позиция на выступлении в Конгрессе США.

Американские конгрессмены считают, что это хорошо начало для восстановления отношений между странами. Спикер рассказал, что обсуждение формата поездки начнется после получения официального приглашения.

На вопрос о сроках Володин ответил, что обмен мнениями состоится ближе к осени, поскольку сейчас крайне напряженный график, поскольку начался сезон отпусков. Пока неизвестно, кто именно войдет в состав российской делегации, так как не заявлена тема выступлений.