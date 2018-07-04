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16:14   4 Июля 2018
Россия

«Натали-Турс» возобновит работу с 1 октября

«Натали-Турс» возобновит работу с 1 октября

Компания созвала экстренное совещание совета Объединения туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь», чтобы выработать приемлемые инструменты по компенсации туристам, а также нормализовать ситуацию, рассказал глава «Натали-Турс» Владимир Воробьев.

Ранее он в эфире радиостанции «Эхо Москвы» объявил, что туроператор вынужден аннулировать все купленные путевки из-за долгов поставщикам. Позже на пресс-конференции Воробьев уточнил, что несколько недель назад компания столкнулась с кризисом ликвидности, из-за чего один из поставщиков в Испании отказался от сотрудничества и отменил все брони. Тогда пришлось также снимать туристов с рейсов.

Однако этим проблема не ограничилась. С середины вторника, 3 июля, поставщики стали массово отключать «Натали-Турс» от обслуживания, что заставило компанию аннулировать все туры в этом сезоне. О ситуации доложили в «Турпомощь». В четверг состоится экстренное заседание совета ассоциации, где будет решать вопрос о компенсациях клиентам и возобновлении работы.

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Автор: Юлия Халус
#россия #туризм #общество #натали турс
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