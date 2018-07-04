Чего ожидать от июльского саммита НАТО в Брюсселе

Пять событий, которые произойдут на июльском саммите НАТО

C 2014 года Североатлантический альянс на волне украинского кризиса обрел новый смысл существования. Бюрократический аппарат НАТО, который во многом является инструментарием американского оружейного лобби, почувствовал подзабытый вкус значимости. Любая бюрократия живет по собственным законам: стремится раздуть важность, имитируя бурную деятельность. По мнению вашингтонско-брюссельской бюрократии, лучшее доказательство своей важности в условиях «российской угрозы» — увеличение количества учений сил Альянса в Европе наряду с расширением состава.

Политические процессы в Евроатлантике – вещь отнюдь не статическая. По состоянию на середину 2018 года отношения Брюсселя и Вашингтона нельзя назвать безоблачными, потому ближайший саммит НАТО, который пройдет 11-12 июля, наверняка станет одним из наиболее интригующих за последние годы.

Выделим пять ключевых вопросов, рассмотрения которых стоит ожидать на ближайшем саммите.

1) Требования Вашингтона к партнерам по НАТО соблюдать норму в 2% от ВВП на оборонный сектор

С 1950-х годов между США и их партнерами по НАТО был негласный консенсус: Вашингтон берет на себя основную военную и финансовую нагрузки в вопросах обороны, а взамен получает политическую поддержку от стран блока. Сейчас же Трамп хочет пересмотреть это положение и заставить партнеров платить за защиту.

Еще в ходе предвыборной кампании Дональд Трамп заявлял, что будет требовать от союзников по НАТО выделять 2% от ВВП на оборону. На сегодняшний день, кроме США, которые тратят на оборону 3,6% ВВП, среди членов НАТО на военные расходы отчисляют 2% и более лишь Греция, Великобритания, Польша и республики Прибалтики. Как сообщает издание The News York Times, накануне саммита Трамп потребовал от лидеров государств НАТО соблюдать двухпроцентную норму. Ответом ЕС, а точнее франко-германского ядра, на приход в Белый дом Трампа и его финансовые требования стала резолюция Европарламента от февраля 2017 года о формировании общеевропейской армии и оборонного союза PESCO. Ближайший саммит НАТО определит развитие отношений Вашингтона и европейских столиц. Прогнозировать, пойдут ли на поводу европейские государства у Трампа либо сконцентрируют усилия на развитии общеевропейского оборонного формата, будет опрометчиво.

2) Активизация диалога между НАТО и Балканскими государствами

После присоединения Черногории другие балканские претенденты на членство в Североатлантическом альянсе получили позитивный сигнал, продолжив переформатироваться под требования Запада. Македония активизировала переговоры с Грецией относительно собственного названия во имя европейской и евроатлантической интеграции. Если Афины и Скопье сумеют достигнуть компромисса, то принятие Македонии в состав НАТО может стать делом лишь времени, а не принципа. Определенная часть элит Сербии, балансирующей ныне между Брюсселем и Москвой, также планируют присоединиться к НАТО.

Правда, вопрос евроатлантической и европейской интеграции Сербии поставлен в зависимость от переговорного процесса с Косово, фактического признания Белградом суверенитета Приштины, что может стать политическим самоубийством для определенных сербских чиновников. В целом, вовлечение Балкан в сферу влияния Евроатлантики представляется подготовкой к реабилитации США и НАТО за их «гуманитарную интервенцию» в Югославию в 1990-х. Казалось бы, точки над і в тех событиях давно поставлены, а в западном дискурсе доминирует тезис о «кровавом диктаторе» Слободане Милошевиче.

3) Усиления присутствия НАТО в Балтийском регионе

Польша и страны Прибалтики будут настаивать на наращивании на своей территории сил США и других стран НАТО. Ранее Польша хотела разместить у себя как минимум две американские дивизии, но сейчас согласна хотя бы на одну. Страны Прибалтики, в свою очередь, хотят иметь зенитно-ракетные комплексы Patriot из состава ВС США или других стран НАТО. На фоне украинского кризиса именно прибалтийские республики демонстрируют наиболее высокие темпы роста военных расходов. Вашингтон и командование американскими сухопутными войсками в Европе отвечают взаимностью Прибалтике, размещая на ротационной основе усиленные батальонно-тактические группы и танковые бригады.

4) Усиление сотрудничества между НАТО и внеблоковыми государствами Скандинавии

Не входящие в состав Альянса Швеция и Финляндия включены в Программу усиленных возможностей НАТО, предполагающую построение более глубоких и специализированных двусторонних отношений. В сентябре 2014 года Финляндия и Швеция подписали на саммите НАТО в Уэльсе Соглашение о поддержке войск НАТО в стране пребывания, которые позволяют по согласованию с принимающей стороной размещать силы НАТО в Швеции и Финляндии, а также осуществлять транзит сил НАТО через территорию этих государств в мирное время, в условиях кризиса или в военное время. 8 мая 2018 года министры обороны США, Финляндии и Швеции подписали трехстороннюю декларацию о намерениях расширить оборонное сотрудничество. Развитие более тесных военных связей Швеции и Финляндии с США (как и с НАТО) не очень-то вписывается в их статус нейтральных государств. Но учитывая, что Финляндия и Швеция являются одними из наиболее богатых стран ЕС, а Трамп на международной арене славится бизнесовым подходом, вовлечение этих скандинавских стран в сферу деятельности ВПК США удивления не вызывает.

5) Символическая поддержка Украины

Чем меньше времени остается до президентских выборов, тем больше Петру Порошенко приходится педалировать тему европейской и евроатлантической интеграции. Ранее он заявлял, что инициирует изменение Конституции, указав членство в ЕС и НАТО как «стратегическую цель развития государства». За последний год приняли два закона, где членство в НАТО записано как приоритет внешней политики. С таким бэкграундом Порошенко приближается к брюссельскому саммиту НАТО. Под давлением США Венгрия, которая ранее блокировала инициативы по линии Украина-НАТО, согласилась на участие украинского президента в саммите.

В ходе саммита для Порошенко важно заполучить хоть малейшие намеки на перспективы членства Украины. Вопрос гипотетического членства в НАТО Порошенко наверняка попробует использовать в электоральных целях. С политтехнологической точки зрения для украинского лидера правильно было бы назначить референдум на день первого тура президентских выборов, создав связку между голосованием за НАТО и Порошенко как единственного политика, способного привести в Альянс Украину.

В начале 2017 года президент Украины довольно неожиданно пообещал провести подобный референдум. Для этого достаточно выполнить решение Окружного административного суда Киева от 2 июля 2009 года, обязавшее президента Виктора Ющенко назначить всенародное голосование о присоединении к НАТО.

Иск к Ющенко подал Виктор Медведчук, спецпредставитель Украины по вопросам гуманитарного характера в минской Трехсторонней контактной группе и глава оппозиционной организации «Украинский выбор». По его инициативе были собраны подписи за проведение референдума. Суд подтвердил правоту оппозиционного политика, но волю Фемиды не выполнили ни Ющенко, ни Янукович.

Медведчук хотел обезопасить Украину от превращения в поле битвы между Западом и РФ, а также предупреждал о десуверенизации государства в связи с планами интеграции в Альянс. Получается, что в отличие от киевских «верхов», опирающихся на крикливое агрессивное меньшинство, Медведчук предлагает прибегнуть к демократической процедуре, апеллируя к мнению большинства.

До начала саммита остается не так уж много времени, будем посмотреть, какие решения примут сильные мира на мероприятии в Брюсселе.