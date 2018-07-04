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15:46   4 Июля 2018
Россия

МВД упростит для иностранных специалистов получение российского гражданства

МВД упростит для иностранных специалистов получение российского гражданства

Министерство внутренних дел России собирается упростить процедуру получения российского гражданства для квалифицированных иностранных специалистов.

Об этом журналистам в среду сообщила замглавы ГУ по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.

«С учетом требований нашей экономики, с учетом востребованности именно квалифицированных специалистов на рынке труда, мы понимаем, что надо эту норму менять», - заявила Казакова, отметив, что соответствующие изменения в законодательстве в настоящее время прорабатываются.

Напомним: во время прошедшей 7 июня «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным глава государства заявил, что необходимо упростить процесс получения гражданства РФ, отметив, что этом помогло бы возвращению соотечественников. При этом Путин подчеркнул, что речь идет в первую очередь о людях, которые, вне зависимости от их религиозной и национальной принадлежности, владеют русским языком, имеют желание и компетенцию работать в России и считают себя связанными с русским миром.

МВД упростит для иностранных специалистов получение российского гражданства

По словам президента, в этой сфере необходимо предпринять серьезные меры, которые в тот же время, будут учитывать интересы российских граждан и ситуацию на рынке труда в стране.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #мвд #общество #российское гражданство #упрощение процедуры #квалифицированные иностранные специалисты #получение гражданства рф
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