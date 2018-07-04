МВД упростит для иностранных специалистов получение российского гражданства

Министерство внутренних дел России собирается упростить процедуру получения российского гражданства для квалифицированных иностранных специалистов.

Об этом журналистам в среду сообщила замглавы ГУ по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.

«С учетом требований нашей экономики, с учетом востребованности именно квалифицированных специалистов на рынке труда, мы понимаем, что надо эту норму менять», - заявила Казакова, отметив, что соответствующие изменения в законодательстве в настоящее время прорабатываются.

Напомним: во время прошедшей 7 июня «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным глава государства заявил, что необходимо упростить процесс получения гражданства РФ, отметив, что этом помогло бы возвращению соотечественников. При этом Путин подчеркнул, что речь идет в первую очередь о людях, которые, вне зависимости от их религиозной и национальной принадлежности, владеют русским языком, имеют желание и компетенцию работать в России и считают себя связанными с русским миром.

По словам президента, в этой сфере необходимо предпринять серьезные меры, которые в тот же время, будут учитывать интересы российских граждан и ситуацию на рынке труда в стране.