Участник группы The Black Keys Ричард Свифт умер

На 42-м году ушел из жизни гастрольный басист группы The Black Keys Ричард Свифт.

Сообщение о смерти музыканта появилась на его странице в Facebook.

Ранее Свифт играл с The Shins и The Arcs. Однако основным занятием он считал написание собственной музыки, поэтому выпустил пять сольных альбомов.

Фронтмен The Black Keys Дэн Аэрбах почтил память друга и опубликовал пост в Instagram. Он написал, что мир покинул один из талантливейших музыкантов и признался, что ему будет не хватать друга. Аэрбах надеется, что теперь Свифт сможет воссоединиться с матерью и сестрой.

Свифта называли мультиинструменталистом, он прекрасно владел гитарой, басом, клавишами и другими инструментами. Занимался музыкой во всех направлениях, даже успел продюсировать чужие альбомы. Он отлично рисовал, многие рисунки стали обложками альбомов.

Причиной смерти музыканта стало серьезное заболевание, сообщает The Irish Times.

Свифт умер в США, последние дни он провел в больнице.