Мы в соц.сетях:
Госдума разрешит родственникам пациентов посещать их в реанимации

Госдума разрешит родственникам пациентов посещать их в реанимации

 ГД: Даже если «Натали Турс» вернет клиентам деньги, это не оправдывает ее руководство

ГД: Даже если «Натали Турс» вернет клиентам деньги, это не оправдывает ее руководство
Совет Европы настаивает, что Россия должна выплатить взносы в бюджет

Совет Европы настаивает, что Россия должна выплатить взносы в бюджет

 Анкара поставит Киеву беспилотники, заявили в СНБО Украины

Анкара поставит Киеву беспилотники, заявили в СНБО Украины
Евросоюз продлит экономические санкции против РФ 5 июля

Евросоюз продлит экономические санкции против РФ 5 июля

 Чего ожидать от июльского саммита НАТО в Брюсселе

Чего ожидать от июльского саммита НАТО в Брюсселе
Госдума разрешит родственникам пациентов посещать их в реанимации

Госдума разрешит родственникам пациентов посещать их в реанимации

 ГД: Даже если «Натали Турс» вернет клиентам деньги, это не оправдывает ее руководство

ГД: Даже если «Натали Турс» вернет клиентам деньги, это не оправдывает ее руководство
Совет Европы настаивает, что Россия должна выплатить взносы в бюджет

Совет Европы настаивает, что Россия должна выплатить взносы в бюджет

 Анкара поставит Киеву беспилотники, заявили в СНБО Украины

Анкара поставит Киеву беспилотники, заявили в СНБО Украины
Евросоюз продлит экономические санкции против РФ 5 июля

Евросоюз продлит экономические санкции против РФ 5 июля

 Чего ожидать от июльского саммита НАТО в Брюсселе

Чего ожидать от июльского саммита НАТО в Брюсселе
15:42   4 Июля 2018
Россия

Медведев заявил о важности создания единой платформы для университетских онлайн-курсов

Медведев заявил о важности создания единой платформы для университетских онлайн-курсов

Единая национальная платформа вызывает больше доверия, чем разрозненные курсы, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев.

В среду глава правительства встретился с ректорами ведущий российских вузов. Он подчеркнул, что, хотя многие преподаватели, даже с мировым именем, не воспринимают серьезно онлайн-курсы, это будущее, против которого не стоит идти. Главная задача в данном случае состоит в том, чтобы улучшить их качество.

Сейчас в России насчитывается примерно 277 университетских онлайн-курсов. Их следует соединить в рамках одной платформы. Такая вызвала бы больше доверия. Кроме того, эта площадка должна включать в себя все ведущие вузы страны.

Тем не менее, добавил Медведев, онлайн-образование никогда не заменит очной формы. Присутствие на лекциях и семинарах лишено тех минусов, которые, несмотря на удобство, имеют виртуальные курсы. Эти две формы обучения должны сосуществовать.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#россия #медведев #общество #образование #онлайн-курсы
Самое читаемое
Москва планирует в 2019 году организовать саммит «Россия – Афросоюз»

Москва планирует в 2019 году организовать саммит «Россия – Афросоюз»

 Восточный нефтегазовый форум открывается во Владивостоке

Восточный нефтегазовый форум открывается во Владивостоке

 ЧМ—2018: Швеция — Швейцария 1:0

ЧМ—2018: Швеция — Швейцария 1:0

 Молдавская оппозиция требует признать выборы в Кишиневе

Молдавская оппозиция требует признать выборы в Кишиневе