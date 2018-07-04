Медведев заявил о важности создания единой платформы для университетских онлайн-курсов

Единая национальная платформа вызывает больше доверия, чем разрозненные курсы, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев.

В среду глава правительства встретился с ректорами ведущий российских вузов. Он подчеркнул, что, хотя многие преподаватели, даже с мировым именем, не воспринимают серьезно онлайн-курсы, это будущее, против которого не стоит идти. Главная задача в данном случае состоит в том, чтобы улучшить их качество.

Сейчас в России насчитывается примерно 277 университетских онлайн-курсов. Их следует соединить в рамках одной платформы. Такая вызвала бы больше доверия. Кроме того, эта площадка должна включать в себя все ведущие вузы страны.

Тем не менее, добавил Медведев, онлайн-образование никогда не заменит очной формы. Присутствие на лекциях и семинарах лишено тех минусов, которые, несмотря на удобство, имеют виртуальные курсы. Эти две формы обучения должны сосуществовать.