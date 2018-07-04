Мы в соц.сетях:
Госдума разрешит родственникам пациентов посещать их в реанимации

Госдума разрешит родственникам пациентов посещать их в реанимации

 ГД: Даже если «Натали Турс» вернет клиентам деньги, это не оправдывает ее руководство

ГД: Даже если «Натали Турс» вернет клиентам деньги, это не оправдывает ее руководство
Совет Европы настаивает, что Россия должна выплатить взносы в бюджет

Совет Европы настаивает, что Россия должна выплатить взносы в бюджет

 Анкара поставит Киеву беспилотники, заявили в СНБО Украины

Анкара поставит Киеву беспилотники, заявили в СНБО Украины
Евросоюз продлит экономические санкции против РФ 5 июля

Евросоюз продлит экономические санкции против РФ 5 июля

 Чего ожидать от июльского саммита НАТО в Брюсселе

Чего ожидать от июльского саммита НАТО в Брюсселе
Госдума разрешит родственникам пациентов посещать их в реанимации

Госдума разрешит родственникам пациентов посещать их в реанимации

 ГД: Даже если «Натали Турс» вернет клиентам деньги, это не оправдывает ее руководство

ГД: Даже если «Натали Турс» вернет клиентам деньги, это не оправдывает ее руководство
Совет Европы настаивает, что Россия должна выплатить взносы в бюджет

Совет Европы настаивает, что Россия должна выплатить взносы в бюджет

 Анкара поставит Киеву беспилотники, заявили в СНБО Украины

Анкара поставит Киеву беспилотники, заявили в СНБО Украины
Евросоюз продлит экономические санкции против РФ 5 июля

Евросоюз продлит экономические санкции против РФ 5 июля

 Чего ожидать от июльского саммита НАТО в Брюсселе

Чего ожидать от июльского саммита НАТО в Брюсселе
15:29   4 Июля 2018
Россия

Собянин: «Мосэнерго» начинает менять устаревшее оборудование на новое

Собянин: «Мосэнерго» начинает менять устаревшее оборудование на новое

В рамках новой программы реконструкции «Мосэнерго» компания выведет из эксплуатации значительную часть устаревшего и неэффективного оборудования.

Об этом в среду в ходе проверки ТЭЦ-20 на юго-западе Москвы к предстоящему отопительному сезону рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, московские власти знают от необходимости провести модернизацию мощностей «Мосэнерго» и поддерживают ее.

При этом Собянин отметил, что несколько лет назад компания уже проводила масштабную модернизацию после которой столичные ТЕЦ перестали в часы пиковых нагрузок топить мазутом, и над городом исчезло черное облако. При этом в городе заработала целая сеть эффективных парогазовых установок.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#москва #россия #собянин #модернизация #общество #мосэнерго #парогазовые установки #устаревшее оборудование #замена на новое #подготовка к отопительному сезону
Самое читаемое
Москва планирует в 2019 году организовать саммит «Россия – Афросоюз»

Москва планирует в 2019 году организовать саммит «Россия – Афросоюз»

 Восточный нефтегазовый форум открывается во Владивостоке

Восточный нефтегазовый форум открывается во Владивостоке

 ЧМ—2018: Швеция — Швейцария 1:0

ЧМ—2018: Швеция — Швейцария 1:0

 Молдавская оппозиция требует признать выборы в Кишиневе

Молдавская оппозиция требует признать выборы в Кишиневе