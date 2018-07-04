Собянин: «Мосэнерго» начинает менять устаревшее оборудование на новое
В рамках новой программы реконструкции «Мосэнерго» компания выведет из эксплуатации значительную часть устаревшего и неэффективного оборудования.
Об этом в среду в ходе проверки ТЭЦ-20 на юго-западе Москвы к предстоящему отопительному сезону рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
По словам градоначальника, московские власти знают от необходимости провести модернизацию мощностей «Мосэнерго» и поддерживают ее.
При этом Собянин отметил, что несколько лет назад компания уже проводила масштабную модернизацию после которой столичные ТЕЦ перестали в часы пиковых нагрузок топить мазутом, и над городом исчезло черное облако. При этом в городе заработала целая сеть эффективных парогазовых установок.
Тогда заработали 7 парогазовых установок: они не вредят экологии и энергоэффективны. Например, мощность ТЭЦ-20 выросла в полтора раза. А сейчас компания начинает программу по замене устаревшего оборудования. pic.twitter.com/ha8vLJTH8i— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 4 июля 2018 г.