Собянин: «Мосэнерго» начинает менять устаревшее оборудование на новое

В рамках новой программы реконструкции «Мосэнерго» компания выведет из эксплуатации значительную часть устаревшего и неэффективного оборудования.

Об этом в среду в ходе проверки ТЭЦ-20 на юго-западе Москвы к предстоящему отопительному сезону рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, московские власти знают от необходимости провести модернизацию мощностей «Мосэнерго» и поддерживают ее.

При этом Собянин отметил, что несколько лет назад компания уже проводила масштабную модернизацию после которой столичные ТЕЦ перестали в часы пиковых нагрузок топить мазутом, и над городом исчезло черное облако. При этом в городе заработала целая сеть эффективных парогазовых установок.