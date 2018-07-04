Оппозиция выглядит неуверенной: эксперт назвал ошибку либералов на выборах мэра Москвы

Постоянной ошибкой политиков со стороны либералов является неспособность договориться друг с другом, найти компромисс. Такое мнение выразил председатель Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

Как пишет ФАН, накануне состоялся круглый стол «Московские выборы-2018». Костин на совещании отметил, что два месяца назад стало ясно, что невозможно говорить об одном кандидате от оппозиционного лагеря. Причиной тому — амбиции каждого из либеральных кандидатов в мэры Москвы.

Политолог заметил, что Дмитрий Гудков, Максим Кац и Сергей Митрохин соглашались на единого кандидата только в том случае, если бы этим претендентом стали они сами. Костин считает, что при таком положении дел и оценке реального электората предприятие обречено на неудачу.

Леонид Давыдов, председатель правления фонда «Петербургская политика», не видит будущего у работы оппозиции. Либералы лишь показывают неспособность договориться. Противоположный лагерь выглядит неуверенным и раздробленным.

Большой ошибкой Давыдов назвал отсутствие кандидата от партии «Яблоко». Хоть во фракции и есть внутренние противоречия, побороться за место мэра столицы РФ важнее.