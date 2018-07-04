Ужасный сервис и экстремизм: эксперт предостерег туристов от поездок в Тунис

В Тунисе на предстоящих выходных пройдет Кубок мира по регби. Для участия в играх прибыли спортсмены со всего мира. Однако их вовсе не ждал теплый прием.

В страну приехала сборная Зимбабве. Сразу по приезду спортсменов задержали в аэропорту, где они в итоге провели около шести часов. После этого команда столкнулась с проблемой размещения в гостинице. Все дошло до того, что игрокам пришлось спать на улице под открытым небом.

Один из регбистов рассказал, что им не выплатили полагающееся пособие, а тренеру пришлось покупать еду для команды на свои деньги. После инцидента Союз регби Туниса и глава Минспорта страны все-таки извинились перед сборной Зимбабве и разместили их в отеле.

В интервью «ПолитЭксперту» завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин ответил на вопрос, чего ждать в Тунисе рядовому туристу при таком ужасающем сервисе.

Он считает, что во всем виновато правительство, которое довело ситуацию в стране до такого плачевного состояния. Эксперт не рекомендовал бы ехать в Тунис туристам, поскольку такая ситуация может произойти с любым.

Кошкин подчеркнул, что еще со времен «арабской весны» многие преступные организации остались внутри страны.