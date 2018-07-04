Частным вузам в Латвии запретили вести обучение на русском языке

Президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил запрет на обучение в учебных заведениях страны на русском языке, одобрив в среду соответствующие поправки в закон о высших учебных заведениях.

Об этом сообщает местное издание Delfi, отмечая, что ранее к президенту Вейонису обратились руководители ряда негосударственных организаций и вузов с просьбой не утверждать представленные изменения в закон. Однако глава государства эти просьбы проигнорировал.

Напомним: в Латвии уже действует запрет на преподавание на русском языке в государственных высших учебных заведениях, однако власти решили распространить данный запрет и на частные колледжи и вузы.