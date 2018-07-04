Замминистры по цифровому развитию появятся в ключевых министерствах РФ

Соответствующее поручение дал в среду премьер-министр России Дмитрий Медведев, рассказал глава Минцифры Константин Носков на конференции «Цифровая экономика: прорыв в будущее».

Он уточнил, что сейчас это поручение находится на стадии реализации. Заместители министров станут своего рода агентами изменений цифровой экономики во всех ключевых министерствах. Они займутся цифровой трансформацией.

Носков также указал, что с появлением профильного вице-премьера РФ работа над развитием цифровой экономики в стране вышла на новый уровень. Об этом же свидетельствует трансформация Министерства связи и массовых коммуникаций в Министерство цифрового развития.

Правительство РФ утвердило программу «Цифровая экономика» в 2017 году. Она рассчитана до 2024 году и направлена на создание в России условий для развития цифровой экономики.