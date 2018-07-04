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15:04   4 Июля 2018
Весь мир

Си Цзиньпин пожелал сборной России успехов в следующей игре

Си Цзиньпин пожелал сборной России успехов в следующей игре

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил российскую сборную с выходом в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Он пожелал игрокам дальнейших успехов.

В среду делегация российских парламентариев во главе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко прибыла с официальным визитом в Пекин. Там вице-спикер встретилась с китайским политиком.

Си Цзиньпин высоко оценил организацию мундиаля в России. По его словам, спортивный праздник сосредоточил внимание всего международного сообщества. Сам председатель КНР смотрит футбольные матчи практически каждый день.

Си Цзиньпин пожелал сборной России успехов в следующей игре

Российская сборная встретится в четвертьфинале с командой их Хорватии. Игра состоится в Сочи 7 июля.

После переговоров с председателем КНР Матвиенко заявила, что находится под глубоким впечатлением от встречи. По ее словам, она поражена «точности его оценок, его мудрости и выдержке».

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #си цзиньпин #матвиенко #чм-2018 #чм #мундиаль #чм2018
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