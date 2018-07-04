Анкара поставит Киеву беспилотники, заявили в СНБО Украины

По сообщению Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, договор на поставку беспилотников Турцией уже подписан.

В ведомстве подчеркнули, что Турция и Украина договорились о передаче Киеву «передовых технологий и ПО».

Стороны обсудили проекты по танковой, космической и авиастроительной областям. Также Анкара и Киев коснулись реализации контракта по поставкам компании «Аселсан» для ВСУ. Турция подтвердила интерес к покупке самолетов Ан-178.