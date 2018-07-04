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ГД: Даже если «Натали Турс» вернет клиентам деньги, это не оправдывает ее руководство
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 Анкара поставит Киеву беспилотники, заявили в СНБО Украины

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14:56   4 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Анкара поставит Киеву беспилотники, заявили в СНБО Украины

Анкара поставит Киеву беспилотники, заявили в СНБО Украины

По сообщению Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, договор на поставку беспилотников Турцией уже подписан.

В ведомстве подчеркнули, что Турция и Украина договорились о передаче Киеву «передовых технологий и ПО». 

Стороны обсудили проекты по танковой, космической и авиастроительной областям. Также Анкара и Киев коснулись реализации контракта по поставкам компании «Аселсан» для ВСУ. Турция подтвердила интерес к покупке самолетов Ан-178.

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Автор: Павел Никифоров
#украина #турция #политика #весь мир #беспилотники
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