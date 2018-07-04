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14:56   4 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Совет Европы настаивает, что Россия должна выплатить взносы в бюджет

Совет Европы настаивает, что Россия должна выплатить взносы в бюджет

Пресс-секретарь генерального секретаря Совета Европы Дэниел Хольтген заявил, что Россия, в соответствии с уставом СЕ обязана полностью внести свой взнос в бюджет организации.

Заявление Хольтгена в среду приводит РИА Новости.

«Напоминаем об обязательствах Российской Федерации в отношении устава организации выплатить ее финансовый взнос», - заявил он, в частности, добавив, что Россия  осталась «должна» еще с 2017 года.

Также политик добавил, что вопросы выплаты взносов не поддаются ни юридическим, на политическим аспектам.

Срок выплат взноса в бюджет СЕ: за текущий 2018 год истек 30 июня, Россия его пропустила, так как ее права в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не восстановлены.

Совет Европы настаивает, что Россия должна выплатить взносы в бюджет

Напомним: российская делегация в ПАСЕ: была лишена права голоса и возможности участвовать в уставных органах организации и в ее мониторинговой деятельности в апреле 2014 года, после того, как полуостров Крым по результатам всенародного референдума изъявил желание войти в состав РФ. Спустя год, данные санкции не были сняты, напротив. К ним добавились новые ограничения. В связи с этим начиная с 2016 гола Россия перестала направлять в ПАСЕ документы, необходимые для аккредитации своей делегации. Однако взносы все это время Россия исправно платила и предлагала организации возможные выходы из сложившегося кризиса. Не встретив ответа Москва в июне прошлого (2017) года заявила о приостановке части выплат в бюджет Совета Европы, до тех пор пока полномочия ее делегации не будут восстановлены. При этом Россия продолжила работы, направленные на ратификацию конвенционных документов.

В марте 2018 года в ПАСЕ признали, что без российских взносов, а также в связи с возвращением Турции в категорию обычных плательщиков, организация столкнулась с серьезным дефицитом бюджета. Генсек СЕ Турбъерн Ягланд пригрозил России санкциями в случае дальнейшей неуплаты взносов.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #пасе #политика #общество #весь мир #совет европы #взносы #российская делегация #неуплата взносов
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