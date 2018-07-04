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Более 78 процентов украинцев не одобряют работу Порошенко

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14:42   4 Июля 2018
Весь мир

Россия рассчитывает на откровенный диалог с США

Россия рассчитывает на откровенный диалог с США

Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Он отметил, что сейчас продолжается подготовка к саммиту на экспертном уровне. Лидеры двух стран встретятся 16 июля в Хельсинки. Ожидается, что на повестку вынесут перспективы дальнейшего сотрудничества, а также различные острые и актуальные вопросы. В частности, президенты могут обсудить кибербезопасность в рамках двусторонних отношений, а не хакерства в целом.

Также Путин и Трамп могут обсудить сирийский кризис, включая действия американских военнослужащих на территории арабской страны.

Кроме того, ожидается, что главы государств побеседуют тет-а-тет перед самим саммитом. Такого же формата Трамп придерживался во время встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Тогда политики более часа разговаривали без посторонних, только в присутствии переводчиков. 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #сша #лавров #политика #саммит #хельсинки
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